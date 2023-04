Er is geld genoeg om de grutto te redden: toch lukt het maar niet

Column ‘Brabanders zijn net Belgen’: zotte slogan slaat echt nergens op

Een zelfbewust volk heeft het niet nodig om zijn eigenwaarde te bewijzen door zich te vergelijken met anderen. Alleen daarom al is de nieuwe toeristische slogan ‘Brabanders zijn net Belgen’ kolderiek, maar in ieder geval ook zot. Waarom niet: ‘Brabanders zijn Brabanders’? Of begint dan de twijfel al op te spelen?