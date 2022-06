‘Ergens heeft Poetin ook wel een punt’: hou daar asjeblieft mee op en bekijk dagelijks de foto’s

BD Van de hoofdredac­teur: hoe de dood van TikTokker Lucas stukje bij beetje binnenviel

Hij moet meters door de lucht gevlogen hebben, voor even gewichtsloos, met zijn ronkende scooter als laatste houvast. Daarna was het leven van Lucas geëindigd in de donkere Dommel. Geen branie meer, geen gekke dansjes en andere lol. Wat achterbleef was een bruut afgebroken reeks TikTok-filmpjes, die hem postuum bekender zouden maken dan hij onder volgers al was. En veel, heel veel verdriet. Maar dat wist nog niemand, toen hij daar door het duister vloog.

22 mei