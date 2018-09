Ergernis? Veel dementerenden moeten ook weleens naar de supermarkt

Al bamboe knopend elke aflevering een lied van Corry Konings

7 september Door de binnenstad van Waalwijk dansten bezoekers van de Nacht van het Levenslied en galmden de liedjes tot in de kleinste kieren, las ik in de krant. Meteen kreeg ik spijt dat ik zelf niet was wezen dansen. Want net als heel veel andere mensen hou ik heel erg van deze muziek.