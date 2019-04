Extreemrechts trekt altijd weer ruziezoekers aan

Zo'n lintjesre­gen zorgt ook voor de nodige zelfreflec­tie

26 april Een opdeborstklopperijshow vol willekeur, elitair gedoe. Over de jaarlijkse lintjes­regen had ik lang gemengde gevoelens. Zeker omdat zo’n onderscheiding – voorheen vooral – sommige mensen in de schoot werd geworpen. Hoezo een lintje als iemand als raadslid allesbehalve een uitblinker was?