Fabriek Magnifique, gewoon het leukste festival van Brabant/Veghel en omstreken

Over strepen, straten en de hoop op strategie

Of ik mijn eigen straat al had gespot. Vroeg iemand vorige week. Eerst had ik geen idee waar hij het over had. Ik ben nooit zo dronken geweest dat ik mijn huis niet meer terug kon vinden. In het ergste geval had ik wel onderweg een zootje zijstraten gecheckt, maar in zijstraten woon ik niet, herinnerde ik me dan vaag, en uiteindelijk kwam ik altijd thuis.

9 juli