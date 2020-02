FC Den Bosch en KNVB straffen racisme niet af

Voetbalclubs, ook FC Den Bosch, zijn hand in hand met de KNVB, al decennia nalatig om racisme binnen de stadions tegen te gaan. Het niet vervolgen, het niet afstraffen van dit racisme is juist de vrijbrief geweest waardoor deze drek in allerlei lagen van de maatschappij kon doordringen. Ik ben geen advocaat, maar meen toch te kunnen beweren dat vervolging om racisme in Nederland een zeldzaamheid is. Waarbij de dader zichzelf slachtoffert door te zeggen: ‘We mogen tegenwoordig ook niks meer zeggen’. Door dat slachtofferschap is het hen gelukt om salonfähig te worden. DWDD, Jinek en Pauw zouden geen bestaansrecht hebben als ze (extreem) rechts geen podium zouden bieden aan het slachtofferschap van daders. Of we praten met hen over hun poesjes of de liefde, zodat vooral het eigenlijke onderwerp buiten schot blijft. Ook hier veel witte mensen die praten over hoe mensen met een ander geloof, kleurtje zich moeten voelen. Het feit al dat er alleen witte mensen een talkshow op prime time hebben, daar valt sowieso iets voor te zeggen. Los van het feit dat people of color nou niet bepaald vertegenwoordigd zijn aan de talkshowtafels. We praten zo vaak óver de slachtoffers van discriminatie, en zo zelden met.