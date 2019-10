Fietsen en appen tegelijk, echt: hóe dan?!

Hehe, eindelijk zijn jongeren weer boos op de foute veertig­plus­sers die wij zijn.

20 oktober Het was de column van ­Saskia Noort in deze krant die me aan het denken zette. Waar lezers haar in de hoek van ‘linkse deuger’ plaatsen, vinden haar eigen kinderen dat ze rechts en soms zelfs seksistisch en racistisch is, schreef ze begin oktober.