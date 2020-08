Fietsterreur

Al maanden eerder stond Arie den Dekker met zijn jerrycan aan de balie: of we wilden filmen hoe hij zichzelf in brand stak

9:30 Al maanden voordat hij zichzelf daadwerkelijk in brand stak, stond Arie den Dekker aan de balie van onze redactie in Oss. Met een jerrycan. Of we mee gingen om te zien en te filmen hoe hij zichzelf voor het gemeentehuis in brand ging steken.