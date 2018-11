Files oplossen? Alle beetjes helpen

In het BD van 31 oktober stond een groot artikel over files. Het lijkt er steeds meer op dat we die voor lief zullen moeten ­nemen, want alle maatregelen die we treffen om fileleed te voorkomen of op te lossen, zijn nauwelijks voldoende om de toenemende verkeersstromen het hoofd te bieden. En dankzij de mening van diverse verkeerspsychologen en hoogleraren weten we nu dat dat komt omdat er meer mensen de weg op willen dan dat er plek is op het asfalt. Tot overmaat van ramp adviseren sommige deskundigen doodleuk om voortaan iets dichter op elkaar te gaan rijden!