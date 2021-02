Forum-leden die ‘opstaan’ bij kranten: geen goed idee. GroenLinksers ook niet trouwens

Ai, dat was een lelijke fout die we deze week moesten rectificeren. In onze berichtgeving hadden we Forum-gedeputeerde De Bie laten zeggen dat hij de rechterlijke macht, de journalistiek en andere instituties wilde ‘opschonen'. Maar die beladen term had hij niet gebruikt, bleek later. Wat hij wel zei, is dit: ‘Onze eigen mensen moeten opstaan op scholen, in kranten, in de rechterlijke macht, overal in alle instituties, in Den Haag, in Den Bosch, in Brussel, in de maatschappij, overal, daar moeten wij het gaan doen.’