Forum voor Democratie in Brabant: een wolf in schaapskleren of een schaap in wolfskleren?

Een wolf in schaapskleren of een schaap in wolfskleren? Nu de zwalkende christendemocraten in de provincie de boel hebben laten ploffen en er een nieuw provinciebestuur moet komen, wordt de vraag vrij onverwacht toch opeens relevant. Wat is Forum voor Democratie in Brabant? Staan VVD en CDA op het punt om in zee te gaan met negen politiek onfrisse types die blind hun partijleider Baudet volgen? Een partijleider die even makkelijk naakt poseert aan de rand van het zwembad als hij jongleert met de nazistisch beladen term ­boreaal. En die aan een half misverstand genoeg heeft om nog eens ouderwets tegen het Marokkaanse deel van de bevolking aan te trappen.