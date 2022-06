Franse poetsvrouw wint zetel in parlement en is vanaf nu het gezicht der onzichtbaren

Opinie | Oordeel kinderen telt zwaarder dan dat van de ouders

Emeritus-hoogleraar Jan Derksen zegt dat er een nieuw type mens is ontstaan dat narcistischer is dan ooit. [BD 21 mei; Mezza; ‘Het gaat vaak al fout in de kindertijd’]. De oorzaak weet hij ook: de ouders die hun kinderen op een troontje plaatsen en opvoeden als kleine prinsjes of prinsesjes.

