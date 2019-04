Freek weerspiegelt de teloorgang van links

Les op school: lekker positief blijven ondanks al dat rotnieuws

10:01 Hoe moest het toch met dat steeds groter wordende gat dat in de ozonlaag zat door vrouwen die hun haar vol spoten met te veel haarlak? Ik heb er als kind uren over liggen malen na weer zo’n deprimerende les aardrijkskunde of een weinig optimistische uitzending van het Jeugdjournaal.