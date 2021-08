Fruit dat echt helemaal nergens naar smaakt: is dit de nieuwe trend?

Column Wat zou ú antwoorden als ze u gratis geld aanboden?

25 juli Het begon er natuurlijk al mee dat de fracties er zelf over mochten stemmen, over of ze misschien wat extra geld wilden, voor de fractieondersteuners. Niet veel, maar toch. Wat zou u antwoorden als ze u gratis geld aanboden? U zou, net zomin als de overgrote meerderheid van de Osse gemeenteraad, weigeren.