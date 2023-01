Gaat het Hak lukken: in al die potjes alleen biologische groenten?

Jouw mening Raadsleden en wethouders mogen in het openbare leven nooit dronken zijn

‘Een kwajongensstreek die op een bepaalde manier nogal is opgeblazen’. Zo kijkt het CDA in Maasdriel terug op de affaire rond raadslid Sjors Pardoel, nadat die afgelopen week landelijk in het nieuws kwam omdat hij in een dronken bui zijn pony eventjes achterliet op een terras in Den Bosch. Bij het Periklesinstituut, waar politici en bestuurders worden gecoacht, benadrukken ze dat raadsleden ook maar mensen zijn. Maar hoe doe je het dan goed? Het blijft schipperen tussen ‘Als raadslid dronken op straat? Nee, dat kan gewoon niet. Je hebt een publieke rol, bent een voorbeeld en lid van het gemeentebestuur’ en ‘Iedereen moet uit zijn dak kunnen gaan’.

