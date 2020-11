Gebruik de crisis en maak onderwijs samen beter

De studenten in het hoger onderwijs zijn ontevreden. Ze starten petities en protesteren. Het online onderwijs dat tijdens de coronacrisis wordt aangeboden is volgens hen onder de maat. Studenten hebben maar in zeer beperkte mate onderwijs op de campus, zitten te veel achter hun laptop en zien hun medestudenten te weinig. Vooral voor de eerstejaarsstudenten is het pittig: hoewel zij bij de meeste instellingen voorrang krijgen in het betreden van het onderwijsgebouw is het met twee tot drie uur per week fysieke les moeilijk om docenten en medestudenten te leren kennen en te ervaren of ze de juiste studiekeuze hebben gemaakt. Immers, onderwijs is zoveel meer dan kennis opdoen. Socialisatie en persoonlijke ontwikkeling zijn essentiële onderdelen van onderwijs en die krijgen minder makkelijk vorm via de digitale snelweg. Leren en ontwikkelen doe je samen.