Gedenken stijgt uit boven de verhalen

Corona kwam ­ertussen. Anders was ik vorige week in Srebrenica geweest, bij de bijeenkomsten ter herdenking van de genocide op de Bosniërs door het leger van generaal Mladic. Wat ik er had willen doen? Voornamelijk een gat in mijn herinnering opvullen. Want de val van de enclave stond weliswaar in mijn geheugen, maar niet in mijn herinnering gegrift. Dat klinkt raar maar het is vrij gewoon. Ook de dag van mijn geboorte kan ik prima uit mijn geheugen opdiepen, maar ik herinner mij er niets van. Er is kennelijk pas sprake van herinnering als ik een gebeurtenis op mijzelf kan betrekken en inpassen in het verhaal van mijn eigen leven. Met de val van Srebrenica is mij dat niet gelukt. Ongeveer een maand voor die gebeurtenis, vijfentwintig jaar geleden, moest ik mijn lief begraven. Wat er verder in de wereld plaatsvond, drong niet tot me door. Ik heb het achteraf moeten horen. Daarom speelt het conflict op de Balkan ook geen rol in mijn boek Zwarte Socrates. Gesprekken over recht, tijd en verzoening (2018). De herdenking rond het Srebrenica Memorial Centre had materiaal moeten opleveren voor de Engelse editie van dat boek. Niet dus. En toen zag ik, gerieflijk voor de tv, het bord dat vanuit de herdenking in Den Haag afgelopen zaterdag nadrukkelijk in beeld kwam: ‘Gedenk Srebrenica!’ Het roept de vraag op of er, behalve tussen herinnering en geheugen, ook verschil is tussen herdenken en gedenken.