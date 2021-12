Geef de kunstenaar perspectief op creativiteit

opinie Dit collectief rouwproces kunnen we beter samen verwerken

Nu de maatregelen nog weer strenger zijn rond de feestdagen, dringt de rouw over wat niet meer is, en ongeloof dat ons leven zó op z’n kop is gezet, bij ons de huiskamers in. We moeten schouder aan schouder staan, desnoods op 1,5 meter afstand, dan komen we daar samen sterker uit.

21 december