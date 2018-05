Geef mij maar een spuitje als ik spiernaakt tegen de balie ga staan bonken

Misschien moeten we bij het BD wel een ganz kleines bisschen Duitser worden.

26 mei Een beetje lacherig stampten we onze Duitse naamvallenrijtjes op: mit nach nebst, sammt bei seit... Ondertussen stond collega Chris van Mersbergen aan zijn laptop te prutsen. Hij ging de redactie een presentatie geven over zijn ervaringen bij een grote Duitse regiokrant, de Rheinische Post. Chris had deelgenomen aan een Duits-Nederlands uitwisselingsproject voor journalisten. Altijd goed om eens te kijken hoe de buren het doen.