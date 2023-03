Geefboerentoekomst is de kieswijzer om je te laten bedotten

Jouw mening Stelling | Het is onaanvaard­baar dat 8000 veroordeel­de criminelen vrij rondlopen

Bijna achtduizend criminelen ontlopen momenteel in Nederland hun gevangenisstraf, terwijl ze wel veroordeeld zijn. 90 procent is onvindbaar, omdat ze in het buitenland zitten. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid aan deze krant heeft verstrekt.