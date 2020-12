Geen klap van de molen, belooft provincie Brabant

Column Na alle koorts heb ik nog wel een appeltje te schillen met de corona-ontkenners

27 november Wij thuis horen nu dus allebei ook tot het al niet meer zo exclusieve gezelschap dat ‘het heeft gehad’. Interessant is dat ‘hij heeft het gehad’ nu alleen slaat op covid-19. Niet op andere kwalen of foute besluiten zoals stemmen op Baudet. Het is een taalcode zoals decennia geleden kanker nog ‘k’ heette.