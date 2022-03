Onze gastheren en gastvrouwen van de expositie ‘Gegijzeld maar niet verslagen’, over de 1276 gijzelaars van 1942-1944 in het Kleinseminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel, vertellen het hoe en waarom Leo de Waal als laatst levende gijzelaar ons dit motto meegaf. Met een nadere verklaring van dit motto willen we een steuntje in de rug zijn voor onze vrienden in Oekraïne. Het is in elk geval een uitdrukking van hoezeer wij met hen meeleven.