Gele hesjes: slecht bedacht én slecht gejat

Geïnspireerd door ‘les gilets jaunes’ gingen zaterdag ook de eerste gele hesjes in óns land protesteren tegen… ja, tegen wát eigenlijk? Ze zongen als makke schaapjes over ‘vijftien miljoen mensen op dit hele klein stukje aarde’. En ze zijn het zat, zeiden ze. Maar wat ‘het’ is, bleef vaag. Of U moet ‘alles’ of ‘Rutte’ een bevredigend antwoord vinden.