Gelukkig brak de coronacrisis niet uit in 1990

Vooruitgang meet je aan het verleden. Hoe stonden we ervoor 30, 50 of 70 jaar geleden? Gaan we achteruit, staan we stil of boeken we vooruitgang? Welnu: het is april 1990. Een besmettelijke ziekte is uitgebroken en de overheid eist social distancing, sociale afstand. We zitten thuis en vragen ons af hoe we onze dagen door zullen brengen.