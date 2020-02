Gelukkig voor meneer pastoor heeft 1 op de 22 Brabanders nog wél karakter

column Je gelijk halen of gelijk zijn

23 februari Het vroegste bewijs dat ik een carnavalsvierder ben is een foto van mij in een cowboypakje, ­genomen in het dorpshuis bij ons in Sterksel. Het is 1980 en ik ben het huilende middelpunt in een hossende mensenmassa. Ik heb een lederen giletje aan met franjes, een sheriffster op mijn ruitjesblouse, en mams heeft zwarte stoppels op mijn wang ­gestippeld. Dat kon toen nog.