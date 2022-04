Gemetselde leeuwen en een spits vol duif

COLUMN Het ontstaan van een vermoeden van een begin van een boek

En dan zou er zomaar ineens een boek in kunnen zitten. Realiseerde ik me woensdag. Soms heb je van die ideetjes die je even moet lagen liggen. In dit geval duurt dat tijdje al meer dan 25 jaar. Mijn eerste boek moest nog verschijnen, ik was communicatie-iets bij de Gemeente Roosendaal en Nispen, en met mijn cabaretdebuutprogramma reisde ik langs kleine zaaltjes in het hele land.

10 april