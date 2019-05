Genoeg energie uit windmolens? Dat slaat nergens op

Column Het Ambtsgebed blijft vaak bestaan om gedoe te voorkomen

7:03 De Evangelische School voor Journalistiek in Ede nodigde mij eens uit om over ons mooie vak te praten. Bij aankomst werd God bedankt voor het feit dat ik de reis goed had doorstaan. Ik zat daar wat ongemakkelijk bij. Meestal reis ik per trein. Dat loopt altijd goed af zonder dat ik daarin de zegenende hand van een Opperwezen herken. Eventuele vertragingen reken ik Hem dan ook niet aan.