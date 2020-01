Gepensioneerden verloren 20 procent koopkracht sinds 2008

Het meest schrijnende voorbeeld is de leegroof van het eigen overheidspensioenfonds ABP in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Onder het motto ‘er is geld genoeg en de pensioenen zijn toch gegarandeerd’ werd in die jaren zo’n 30 miljard afgepakt om de rijksbegroting te spekken. Als dat niet gebeurd was, zou het fonds nu zo’n 80 miljard meer in kas hebben. Ruimschoots voldoende om de overigens onnodige kortingen te voorkomen en de indexering te herstellen.