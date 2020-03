Gerechtigheid zal geschieden, hoe dan ook

Als dit allemaal voorbij is wacht een kinder­feest­jes­ex­plo­sie

16 maart Het handschrift in mijn agenda was wel héél priegelig geworden, want afgelopen weekend zou van enige sociale onthouding in de verste verte geen sprake zijn. Twee kinderfeestjes, de voetbaltopper van jongens onder 8 van Haarsteeg tegen die van OSS’20, godsamme al vóór 9 uur verzamelen. Zwemles, een etentje omdat ons mam jarig was én twee verjaardagen waar wij met het hele gezin werden verwacht. O, en mijn man zou de Omloop van Vlaanderen gaan fietsen.