Geschrokken haal ik de verkeerd bezorgde Telegraaf uit de bus

Column De eigen prestatie is taboe, iedereen wil het team bedanken

Oranjespits Katja Snoeijs lijkt me in alles een nuchter type. Toch zegt zij, kijkend in de NOS-camera: ‘Er komt natuurlijk ook een stukje visualisering bij kijken’. Dit als antwoord op de vraag of zij zich ’s avonds in haar bed al inbeeldt hoe zij de volgende dag gaat spelen.