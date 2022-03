Gestrikt voor of verstrikt in lokale belangen?

Column Met carnaval is het carnaval, want dan is het carnaval

Schrobbelèr is het lekkerst als het koud is. Als het drankje koud is, maar ook als het buiten koud is. Tuurlijk, je kunt het in augustus drinken, bij dertig graden in de schaduw, lui in een ligstoel, aan de rand van een zwembad, met extra ijs, ook in het zwembad.

12 februari