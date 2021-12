Gezinsbedrijf wordt de nieuwe norm

Het gebrek aan visie bij de huidige (politieke) leiders verbaast mij telkens opnieuw en zeker naarmate er nieuwe (paniek)maatregelen bekend worden gemaakt. Dit is geen verwijt, want ik ga er vanuit dat ze hun best doen. Maar alleen dat is helaas niet voldoende. Als je zelf de kennis en het inzicht niet hebt, kun je op zoek gaan naar mensen die dat mogelijk wel hebben. Bovendien is het bijvoorbeeld bijzonder arrogant om vaak te praten óver boeren en nooit mét de boeren. Daarbij is het voor de landbouw lastig dat er al geruime tijd niet meer met één mond wordt gepraat, want de ‘belangbehartigers’ tuimelen over elkaar heen. Blijkbaar werkt ook hier het principe van ‘verdeel en heers’. Gelukkig heb ik daar geen kennis van.