Gezocht: een nieuwe bouwminister!

Column ’s-Hertogen­bosch is als naam gewoon grote aanstel­le­rij

24 mei Om in deze tijd directeur van een GGD te willen worden, dien je te beschikken over zowel onverschrokkenheid als ook over een zekere neiging tot zelfkwelling. Thérèse Claassen is nu de directeur van de GGD Hart voor Brabant. Een maand na haar dappere benoeming werd ze bevraagd door onze krant over alle hectiek van de coronacrisis. Na het lezen van dat stuk was ik werkelijk bekaf van de overstelpende karrenvracht aan problemen. Maar er was een detail waar ik eigenlijk wel vrolijk van werd: in het callcenter had iemand gezeten ‘die met alle goede wil van de wereld niet wist dat Den Bosch hetzelfde is als ’s-Hertogenbosch. Dat zijn lastige dingen’.