Goed nieuws: er is even geen (groot) nieuws!

Misschien kwam het doordat ik op de autoradio oud-minister Donner hoorde verwijzen naar de moord op Fortuyn en Van Gogh. Of omdat ik even daarvoor, in die schitterende film Spotlight, een vliegtuig de Twin-towers in zag vliegen. Maar opeens realiseerde ik het me: het is bladstil. Er is al een tijdje geen groot nieuws meer. Zeker niet sinds het verdriet om Oss zachtjes van de voorpagina's is gegleden.