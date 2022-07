Column Korte geschiede­nis van het liegen mondt uit bij geraas van groepje dreigboe­ren

Omdat ik inmiddels al wat ouder ben, heb ik zelf de paradijselijke tijd nog meegemaakt waarin liegen niet normaal was en nog geen ingeburgerd onderdeel van het maatschappelijk leven. Natuurlijk werd er ook toen wel gelogen, vooral de politiek had op dit punt al geen beste naam. Maar leugens moesten vooral geheim blijven, liegen was iets om je voor te schamen, en een leugenaar was een liegbeest. Een diersoort net zo nietig als de eencelligen.

20 juni