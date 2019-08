Goeie morrege!

column Bernal leverde waar voor zijn geld in Chaam? Wat heb ik dan gemist?

3 augustus In de krant van donderdag las ik dat Egan Bernal ‘waar voor zijn geld’ had geleverd in de Acht van Chaam. Welke waar, voor hoeveel geld? Dat stond er niet bij; wél dat het daar in Midden-Brabant een ‘gekkenhuis’ was geweest, even groot als in de Tour de France.