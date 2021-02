Graag een vaccin, maar zeker geen Spoetnik

Provincie­be­stuur in Brabant: verder krabbelen op te dun ijs...

24 januari Is het een wolf in schaapskleren, of een schaap in wolfskleren?, vroeg ik me een jaar geleden op deze plek af over het Brabantse Forum voor Democratie. De fractie stond op het punt om toe te treden tot de Brabantse coalitie en het viel niet mee bovenstaande vraag te beantwoorden. Het ging er natuurlijk om in hoeverre je de Brabantse Forumleden nu wel of niet kon afrekenen op de scherpslijperij van voorman Thierry Baudet.