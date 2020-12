‘Gratis parkeren was een makkelijk te slijten cadeau’

Column Geen Raafjes? Iederéén zou gehuldigd moeten worden

6 december Er worden dit jaar geen Raafjes uitgereikt, meldde de dorpsraad van Ravenstein. Er was geen receptie, corona, je weet toch, en dus geen Raaf. Alsof je zonder drank geen mensen kunt eren. Wat een nonsens. Er zouden juist éxtra Raafjes uitgereikt moeten worden, en stuur die fles of krat maar gewoon op, want eerlijk is eerlijk, wie zit er nou te wachten op zo’n receptie. Die kunt u best een jaartje missen, toch?