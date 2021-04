Handhaaf met beleid en doe dat consistent

Enkele weken geleden vroegen wij ons hier af hoe we voorkomen dat het ongekend onrecht van de Toeslagenaffaire zich opnieuw voordoet [BD 9 maart; ‘Niet voor herhaling vatbaar’]. Een lang weekend nadenken in het Catshuis is daarvoor onvoldoende, het vraagt om grondige reflectie. In onze vorige bijdrage pleitten wij voor een open en flexibeler systeem, met ruimte voor experimenten en evaluatie. Voorbereiding en toepassing van wetgeving zijn nu te gesloten, waardoor signalen uit de praktijk niet of onvoldoende worden ontvangen. In deze bijdrage zoomen we in op het domein van handhaving en toezicht. Ook hierover velde de ondervragingscommissie Van Dam een hard oordeel. De term ‘fraudejacht’ is in dit verband veelzeggend. De aandacht voor dit onderwerp heeft te maken met de ervaring en wetenschap dat burgers, bedrijven en zelfs publieke instanties niet altijd conform de wet handelen. Essentieel voor de reactie van de handhavende instanties is of dit uit onkunde, onwetendheid of onwil is ontstaan. Anders gezegd: iemand die bewust de boel belazert, vraagt om een andere handhavende actie dan iemand die bij gebrek aan beter weten een regel overtreedt.