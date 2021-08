Heb geduld als Rodriguez, over even omarmen we ook onze artiesten weer

Column Demonstran­ten tegen corona dwepen met egoïsti­sche vrij­heid

4 augustus Het is behoorlijk lastig kiezen wat nu het meest wonderlijke is aan de demonstranten tegen de coronamaatregelen. Hun kortzichtigheid is ergerlijk, hun blindheid voor heldere feiten is curieus, hun egoïsme beschamend, maar het meest zotte lijkt me hun potsierlijke gedweep met vrijheid.