Heeft de vakbond eigenlijk nog een toekomst?

In het artikel ‘Vakbonden lijken in vrije val’ in het BD van 25 oktober worden we pijnlijk op de feiten gedrukt: vakbonden krijgen steeds minder leden. Die tendens is niet nieuw, al enkele jaren is te zien dat vakbonden vergrijzen en dat bij jongeren maar heel weinig interesse bestaat voor het fenomeen. Ook het groeiend aantal zzp’ers zorgt voor een lage organisatiegraad. De vraag die rijst is: hebben we het misschien te goed in Nederland?