Column De eetrijpe avocado’s zijn symbool van eigentijd­se haast en ongeduldig­heid

In Eindhoven, de stad die graag de modernste van Brabant wil zijn, ontwikkelen ze een chip zodat je straks met je telefoon kunt checken of een avocado rijp is. Als je nu in de supermarkt je smartphone op een avocado richt, denken de omstanders dat je in de war bent, wat ook wel het geval zal zijn. Maar het is kennelijk de toekomst.

19 januari