Hehe, eindelijk zijn jongeren weer boos op de foute veertigplussers die wij zijn.

Tegelijker­tijd Kerstmis, Sinter­klaas én Halloween

18 oktober Verdorie! Of ja, eigenlijk riep ik iets anders toen ik me een paar weken geleden op een donderdagochtend buitensloot terwijl de reservesleutels met de opa’s en oma’s mee op vakantie waren en mijn man met zijn exemplaar ook niet bepaald in de buurt was.