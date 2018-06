Heimwee naar dat fijne bejaardenhuis

Bellen met een baasje: waarom wordt een columnist die pitbulls op de korrel neemt verrot gescholden of bedreigd?

2 juni Het is maar goed dat blaffende honden niet bijten, anders had het Brabants Dagblad de afgelopen weken drie ­columnisten naar de eerste hulp kunnen brengen. Femke Hellings, Linda Akkermans en Tony van der Meulen schreven een pittige ­column over vechthonden en moesten dat bekopen met scheldkanonades en regelrechte bedreigingen. In één geval hebben we zelfs overwogen de columnist in een hotel onder te brengen.