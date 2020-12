Help! Als iedereen zijn eigen plan gaat trekken, breekt de hel los

COLUMN De hashtag #stopge­weld­te­gen­vrou­wen? Amper hits. Nee, dán die villa van Guus Meeuwis...

26 november “De wereld staat in brand, en schijnbaar is dit dan ook een dagje nieuws”, zei Guus Meeuwis gisteren na al dat gezeur over zijn nieuwe villa in Tilburg. De zanger laat daar een nogal modern huis bouwen en daar moest een 103 jaar oud landhuis voor wijken.