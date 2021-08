Help eens, welk droefgeestig gebouw uit Tilburg verdient een eigen T-shirt?

De les die Peter R. de Vries ons, journalis­ten, leert

18 juli Een collega zei het plompverloren in onze videovergadering: Peter R. de Vries is overleden. Ik zat nog na te stuiteren van een geweldig bezoek van de koning aan onze redactie. Maar opeens werd ik bevangen door een gevoel van rouw. Het was natuurlijk al veel te lang stil over zijn toestand, als er hoop was hadden we echt wel een teken gekregen. Maar toch was zijn dood een onverwacht harde donderslag bij een zwaarbewolkte hemel.