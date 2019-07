Help het volk door Iran verder te isoleren

Met liefde keilang in de wacht bij de huisarts

12 juli Al bel ik om één seconde over acht ’s ochtends als de praktijktelefoon nét is ingeschakeld, toch ben ik dan ­áltijd al de vijfde beller in de rij en moet ik minstens twintig minuten wachten voor ik kan vertellen welk pijntje Huize Akkermans nu weer is binnengedrongen.