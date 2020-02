Herstel de natuur: met het kappen van bomen?

Column Halbe Zijlstra maakt dat hele granuliet­ver­haal duidelijk

18 februari Het was steeds al een troebel zaakje: het storten van chemisch verontreinigd granietslijpsel in de zandplas Over de Maas, vlakbij Alphen. Rijkswaterstaat houdt vol dat dit granuliet gewoon grond is, modder dus. In het televisieprogramma Zembla toonden deskundigen overtuigend aan dat granuliet helemaal geen grond is ‘want er wil niets op groeien’.