Het afscheid van 2000 griffels

Iemand dood? Hou gewoon je kwetsende klep

22 februari ‘Hij had vast te veel ­gezopen’, als reactie onder een bericht over een dodelijk ongeluk. ‘Wie fietst er dan ook alleen in het donker met een kort rokje aan?’, wanneer een vrouw wordt verkracht. Iemand neergestoken? ‘Het slachtoffer was zelf vast óók geen schatje. Eigen schuld, dikke bult!’