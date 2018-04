Het afval scheiden gaat steeds beter, het verdonkeremanen ook

Meelworm: levend eng, dood nog steeds en gebakken ook

8:00 Ja hoor, daar was er weer een. Het zoveelste verhaal over insecten die als voedsel voor mensen kunnen dienen. Dit keer in onze eigen krant waar Boekelaar Michiel van Grinsven vertelde over de zonnige toekomst die hij ziet voor de meelworm op ons bordje.